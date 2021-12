Caduta libera – Campionissimi: anticipazioni e ospiti della terza puntata, 30 dicembre

Questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Caduta libera – Campionissimi, programma condotto da Gerry Scotti che vedrà sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campione della storia delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda mercoledì 5 gennaio, poi, si eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”. “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si dispone con tutta la famiglia attorno alla tv, come un tempo si faceva con il camino. Questa è la nostra strenna per il pubblico”, le parole di Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ogni puntata vede sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di Caduta libera. A sfidarlo ci sono altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. In questo secondo appuntamento sulla botola centrale tornerà Gabriele Giorgio (campione per 35 puntate e un montepremi complessivo vinto di 316.000 euro) e i due vip che giocheranno saranno Roberta Giarrusso e Nicola Savino. Ospiti della serata: Elettra Lamborghini, The Kolors, Gabriele Cirilli e Iva Zanicchi. I vincitori delle prime 3 puntate di questi speciali saranno presenti tra gli sfidanti dell’ultimo appuntamento, in onda mercoledì 5 gennaio, che eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”.

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Caduta libera – Campionissimi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera (tranne l’ultima puntata che sarà al mercoledì) alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone