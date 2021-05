Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la sesta e ultima

Cosa succederà nella prossima puntata (la sesta e ultima) di Buongiorno, mamma, la serie tv con Raul Bova in onda su Canale 5 mercoledì 19 maggio? Stando alle anticipazioni sulla trama, la famiglia Borghi si ritroverà a dover affrontare uno dei periodi più difficili e delicati della sua vita. Per Guido, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e anche con i suoi figli, dovrà assumersi le responsabilità dei suoi atteggiamenti. In questo ultimo appuntamento con la fiction Mediaset, Guido deciderà di essere molto chiaro e sincero con i suoi figli. L’uomo, infatti, confesserà apertamente la verità del suo rapporto con Miriam e in questo modo spiegherà ai ragazzi quello che prova nei confronti della donna.

Nella puntata in onda giovedì 27 maggio (stando alle anticipazioni sulla trama), una rivelazione che si preannuncerà particolarmente turbolenta, dato che i ragazzi non la prenderanno affatto bene. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Buongiorno mamma del 27 maggio, infatti, rivelano che Sole si trasferirà dai nonni. Colaprico continuerà poi a portare avanti la sua indagine contro Guido e riuscirà a entrare in possesso di tutti gli elementi che potrebbero incastrare definitivamente l’uomo e metterlo così con le spalle al muro.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la sesta e ultima) di Buongiorno, mamma, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda giovedì 27 maggio 2021 alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.