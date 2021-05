Buongiorno, mamma streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata

Questa sera, giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma, miniserie televisiva italiana diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La serie viene trasmessa in prima visione assoluta ogni mercoledì in prima serata dal 21 aprile al 27 maggio 2021 (tranne la quarta puntata: in onda al martedì; e l’ultima: il giovedì). Dove vedere la sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La sesta e ultima puntata della fiction, come detto, va in onda stasera, giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). La puntata avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti.

Buongiorno, mamma in live streaming

Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Sempre su MediasetPlay si potranno rivedere tutti gli episodi in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming la sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):