Buongiorno, mamma streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Buongiorno, mamma, miniserie televisiva italiana diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La serie viene trasmessa in prima visione assoluta ogni mercoledì in prima serata dal 21 aprile al 26 maggio 2021 (ad eccezione della quinta puntata che viene trasmessa di martedì). Dove vedere la terza puntata di Buongiorno, mamma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La terza puntata della fiction, come detto, va in onda stasera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). La puntata avrà una durata di circa 2 ore e 15 minuti.

Buongiorno, mamma in live streaming

Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Sempre su MediasetPlay si potranno rivedere tutti gli episodi in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming la terza puntata di Buongiorno, mamma, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):