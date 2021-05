A che ora inizia l’ultima puntata di Buongiorno, mamma: l’orario su Canale 5

A che ora inizia l’ultima puntata di Buongiorno, mamma, la fiction con Raul Bova in onda stasera – 27 maggio 2021 – su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista per le ore 21,46. L’episodio – stando alla guida tv Mediaset – terminerà alle ore 00,12. In tutto quindi la durata dell’ultima puntata di Buongiorno, mamma sarà di circa 2 ore e 30 minuti (pubblicità incluse). Dove vedere la serie tv? La sesta e ultima puntata della fiction, come detto, va in onda stasera, giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21,46 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Sempre su MediasetPlay si potranno rivedere tutti gli episodi in qualsiasi momento.

Anticipazioni

Abbiamo visto a che ora inizia l’ultima puntata di Buongiorno, mamma, ma quali sono le anticipazioni sulla trama? La famiglia Borghi si ritroverà a dover affrontare uno dei periodi più difficili e delicati della sua vita. Per Guido, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e anche con i suoi figli, dovrà assumersi le responsabilità dei suoi atteggiamenti. Sole poi si trasferirà dai nonni. Colaprico continuerà invece a portare avanti la sua indagine contro Guido e riuscirà a entrare in possesso di tutti gli elementi che potrebbero incastrare definitivamente l’uomo e metterlo così con le spalle al muro.