Perché Buongiorno mamma 2 stasera non va in onda: il motivo

Perché Buongiorno mamma 2 stasera – venerdì 24 febbraio 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi della fiction è stata rinviata a data da destinarsi a causa della morte di Maurizio Costanzo. Per ricordare il grande giornalista e conduttore tv Mediaset ha deciso di mandare in onda su Canale 5 uno Speciale Matrix Tg5 tutto dedicato a Costanzo. Un omaggio più che dovuto da parte dell’azienda in cui Maurizio ha lavorato per tanti anni.

Quando torna

Ma quando torna Buongiorno mamma 2? Ve lo diciamo subito: Mediset non ha, al momento, reso noto quando verrà recuperata la terza puntata rinviata oggi per omaggiare Maurizio Costanzo. Possibile che slitti tutto di una settimana con quindi la puntata odierna che andrebbe in onda venerdì 3 marzo, ma non è da escludere anche la scelta optare per una doppia puntata settimanale. Di seguito la programmazione originaria della serie tv su Canale 5:

Prima puntata: mercoledì 15 febbraio 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 17 febbraio 2023 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 24 febbraio 2023 RINVIATA

Quarta puntata: venerdì 3 marzo 2023

Quinta puntata: venerdì 10 marzo 2023

Sesta puntata: venerdì 17 marzo 2023

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Buongiorno mamma 2 stasera non va in onda, ma dove vedere la fiction in tv e live streaming? La serie tv va in onda il venerdì sera (tranne la prima puntata prevista per mercoledì 15 febbraio) alle ore 21,40 su Canale 5. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Buongiorno Mamma 2? Ogni serata andrà in onda su Canale 5 dalle ore 21,40 alle ore 23,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.