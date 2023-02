Buongiorno Mamma 2: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Buongiorno Mamma 2, seconda stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Alla regia della seconda stagione debuttano Alexis Sweet e Laura Chiossone, al suo debutto alla regia di una fiction. Il soggetto di serie è di Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Come è finita la prima stagione di Buongiorno Mamma? Dove eravamo rimasti? La prima stagione si era chiusa con l’inaspettata gravidanza di Sole che nella seconda stagione sarà in procinto di partorire. Per la ragazza arriveranno diversi momenti di crisi sia per la paura di diventare mamma così giovane, sia perché si scoprirà che la neonata non può stare nella stessa casa della madre visto che quest’ultima inizierà ad avere le difese immunitarie sempre più basse. E mentre Francesca vivrà nuovamente un tormento d’amore che la porterà a decidere di stare da sola, Jacopo dovrà affrontare nuove sfide. In tutto questo nella seconda stagione il pericolo sarà fin da subito dietro l’angolo e il ritorno del Vicequestore Vincenzo Colaprico scombussolerà le vite di tutti.

Trama

Guido Borghi, Anna e la loro famiglia devono fare i conti con nuovi intriganti misteri e segreti del loro passato. La famiglia Borghi/Della Rosa è sopravvissuta a tutto. Alla malattia, al dolore, agli sbagli. E di fronte ad un miracolo, saprebbe sopravvivere?

Mentre vicende del passato e del presente s’intrecciano, il mistero dietro al coma di Anna si fa sempre più chiaro, mettendo la famiglia Borghi di fronte a nuove scelte e nuove scoperte. A Guido il compito di tenere unita la famiglia, con Sole che sta per partorire, Agata sempre più coinvolta nelle vicende dei protagonisti, Francesca trasferitasi a Roma, Jacopo deciso ad andare a studiare all’estero ed il piccolo Michele pronto a far sorridere tutti.

Nella seconda stagione, stando alle anticipazioni, Anna si sveglia dal coma e può tornare a riabbracciare la sua famiglia. La donna, però, è travolta dai dubbi: pensa, infatti, che il suo coma non sia stato provocato da un incidente casuale, ma che qualcuno l’abbia aggredita.

Buongiorno Mamma 2: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Buongiorno Mamma 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Guido Borghi

Maria Chiara Giannetta: Anna Della Rosa

Elena Funari: Francesca Borghi

Matteo Oscar Giuggioli: Jacopo Borghi

Ginevra Francesconi: Sole Borghi

Marco Valerio Bartocci: Michele Borghi

Beatrice Arnera: Agata Scalzi

Stella Egitto: Maurizia Scalzi

Domenico Diele: Vincenzo Colaprico

Barbara Folchitto: Lucrezia Della Rosa

Filippo Gili: Filippo Della Rosa

Giovanni Nasta: Greg

Federico Cesari: Federico

Thomas Santu: Mauro

Kelum Giordano: Karim

Luca Angeletti: Carmine

Alessandro Cosentini: Paolo

Nicoletta Di Bisceglie: Lea

Location

Ma dove è stata girata (location) Buongiorno Mamma 2? La seconda stagione conferma le location già viste nella prima: in primis il lago di Bracciano, nel Lazio, dove si trova la villa in cui abita la famiglia protagonista. Proprio a Bracciano sono state girate altre scene, ma il set è stato allestito anche a Roma e negli studi di Lux Vide a Formello.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Buongiorno Mamma 2 in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). La prima puntata andrà in onda mercoledì 15 febbraio 2023; la sesta e ultima venerdì 17 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 15 febbraio 2023

Seconda puntata: venerdì 17 febbraio 2023

Terza puntata: venerdì 24 febbraio 2023

Quarta puntata: venerdì 3 marzo 2023

Quinta puntata: venerdì 10 marzo 2023

Sesta puntata: venerdì 17 marzo 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Buongiorno Mamma 2? Ogni serata andrà in onda su Canale 5 dalle ore 21,40 alle ore 23,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Buongiorno Mamma 3 si farà?

La domanda che in tanti si stanno già facendo è: ci sarà un Buongiorno Mamma 3? In attesa di avere una conferma da parte di Mediaset, le probabilità che si faccia una terza stagione sono molto alte. La serie è piaciuta e non poco al pubblico di Canale 5, e la storia pensata dagli sceneggiatori può essere sviluppata su più stagioni.

Streaming e tv

Dove vedere Buongiorno Mamma 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (tranne la prima puntata prevista per mercoledì 15 febbraio) alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.