Buon compleanno Pippo, gli ospiti del programma in onda su Rai 1

Anche quest’anno, per festeggiare gli 84 anni di Pippo Baudo, la Rai vuole ricordare il grande conduttore e la sua carriera con un programma speciale. Andato in onda l’anno scorso per festeggiare i 60 anni di carriera, Buon compleanno Pippo viene riproposto anche questa sera, sabato 6 giugno 2020, su Rai 1, anche se poi le candeline per Pippo si spengono il 7 giugno. Ma, siccome la domenica su Rai 1 è già occupata con una fiction, hanno ripiegato sul sabato sera, per intrattenere il pubblico con tantissimi ospiti. Ma quali? Chi affiancherà Pippo Baudo per questa serata speciale?

Gli auguri della Rai a Pippo Baudo

Buon compleanno Pippo, tutti gli ospiti di Baudo

Lo speciale dedicato agli anni e alla carriera di Baudo è stato registrato negli studi di Fabrizio Frizzi a Roma l’anno scorso e hanno partecipato tantissimi artisti, non soltanto cantanti ma anche attori e comici. Di seguito, ecco tutti gli artisti che parteciperanno al programma di Baudo:

Al Bano e Romina

Gigi D’Alessio

Lorella Cuccarini

Ficarra e Picone

Fiorello

Giorgia

Michelle Hunziker

Jovanotti,

Giancarlo Magalli

Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Laura Pausini

Anna Tatangelo

Tutti gli ospiti che vedremo questa sera avranno un compito molto importante: condividere con il pubblico da casa e con Pippo Baudo gli aneddoti riguardo la sua carriera, ripercorrere i ricordi e omaggiarlo con performance dal vivo, con il supporto dell’Orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco. Inoltre, durante la serata sarà possibile vedere alcuni filmati memorabili, incontri e altre gag con i personaggi più celebri dello spettacolo e della società italiana.

Buon compleanno Pippo vi aspetta su Rai 1 sabato 6 giugno 2020, in prima serata su Rai 1, ore 21:25.

