Buon compleanno Pippo, gli auguri della Rai allo storico conduttore anche quest’anno con un programma ad hoc

Anche quest’anno la Rai vuole celebrare il compleanno di Pippo Baudo con un programma confezionato su misura, andato già in onda l’anno scorso. Il celebre conduttore televisivo quest’anno spegne 84 candeline e, su Rai 1, andrà in onda ancora una volta Buon compleanno Pippo, una meravigliosa festa con le persone a lui più care a partire dalle ore 21:25 sul canale principale di Viale Mazzini. Il compleanno di Pippo Baudo cade il 7 giugno di ogni anno, ma in sua compagnia in attesa della mezzanotte ci saranno tantissimi artisti italiani, che hanno voluto essere al suo fianco per un’occasione tanto lieta.

Buon compleanno Pippo, gli artisti e gli ospiti della serata

Chi vedremo quindi interagire per il compleanno di Pippo Baudo? Tantissimi sono gli artisti che torneranno a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 anche quest’anno: di fatto vedremo Fiorello, Jovanotti, Al Bano e Romina, Giorgia, Gigi D’Alessio, Michelle Hunziker. E ancora vedremo Solenghi e Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini.

Compito di tutti questi ospiti sarà ripercorrere le tappe principali della carriera di Pippo Baudo, il loro papà artistico, rendendogli omaggio con aneddoti e performance dal vivo, grazie anche al supporto dell’Orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco. Con Buon compleanno Pippo, la Rai permetterà anche di guardare filmati memorabili, gli incontri e le gag con i personaggi più celebri dello spettacolo e della società italiana.

Tutti gli ospiti di Buon compleanno Pippo

Buon compleanno Pippo, dove vedere il programma: tv e streaming

Il programma con protagonista Pippo Baudo vi aspetta in replica questa sera, sabato 6 giugno 2020, a partire dalle ore 21:25 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, ma anche al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un decoder Sky invece potrà trovare il canale al tasto 101. Chi vuole seguire il programma in streaming dovrà accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di guardare le dirette tramite pc, smartphone e tablet. C’è di più: grazie alla funzione on demand, sarà possibile recuperare la messa in onda anche in un secondo momento.

Potrebbero interessarti Buon compleanno Pippo, gli ospiti del programma in onda su Rai 1 Ascolti tv venerdì 5 giugno: Il coraggio di Angela, Amici Speciali, Sabbia Rosso Sangue Irama, il toccante monologo dedicato a George Floyd: testo integrale e video