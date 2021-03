Bugo (Cristian Bugatti), chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Dov’è Bugo? La lite con Morgan resta senz’altro uno dei momenti indimenticabili dello scorso Sanremo. Il cantautore (vero nome Cristian Bugatti) torna al Festival, questa volta da solo, per la 71esima edizione della kermesse musicale con il brano E invece sì. Se fino a un anno fa Bugo era quasi sconosciuto per il grande pubblico, la partecipazione e il litigio con Morgan e l’aver lasciato il palco dell’Ariston nel mezzo dell’esibizione lo ha reso molto popolare, dando nuova linfa alla sua carriera. Ma chi è Bugo, quali sono le sue canzoni e la vita privata? Scopriamolo insieme.

Biografia

Il cantautore ha iniziato a suonare e appassionarsi alla musica già durante l’epoca del servizio militare, quando ha imbracciato la chitarra per non abbandonarla più. In poco tempo è diventato uno dei cantautori più originali della scena musicale italiana, ritagliandosi uno spazio e uno stile tutto suo. Anche se prima di andare a Sanremo 2020 era poco conosciuto nell’ambito del mainstream, è sempre stato molto apprezzato nel panorama più alternativo.

Nato a Rho nell’agosto 1973, il suo vero nome è Cristian Bugatti. Da ragazzo si è trasferito a Novara dove ha compiuto gli studi e si è avvicinato al mondo della musica ai tempi del liceo. La vera svolta arriva invece nel 1992, durante il servizio militare. Finito il periodo della leva, torna al suo paese e forma i Quaxo, un gruppo che andrà avanti per due anni.

Dopo quest’esperienza, Bugo decide di proseguire la sua esperienza da solista: il suo primo album esce nel 2000 e si intitola La prima Gratta, un disco pervaso da sonorità folk. Con il passare del tempo il cantautore si avvicina a sonorità rock ed elettroniche, arrivando al grande successo di pubblico con il brano Me la godo del 2015. In quell’anno partecipa anche al Concertone del Primo Maggio.

Bugo dimostra di essere anche un apprezzato artista visivo, tanto da partecipare anche a due film come Missione di pace. Insomma, una carriera ultra ventennale che lo ha reso molto celebre soprattutto nell’ambito della musica underground. Negli ultimi anni si è avvicinato alle sonorità rock, in una sorta di ritorno alle origini: importante in tal senso nel 2018 l’album RockBugo, un disco che raccoglie i suoi maggiori successi in una veste rock. Dopo l’esperienza a Sanremo 2020 con Morgan (i due portavano il brano Sincero) torna da solita al Festival di Sanremo 2021 con la canzone E invece sì.

Lite con Morgan a Sanremo 2020

Anche se i motivi non si conoscono nel dettaglio, si pensa che Morgan si fosse arrabbiato con Bugo perché quest’ultimo non gli ha permesso di suonare il proprio arrangiamento del brano “Sincero”. Per questo Morgan ha cambiato il testo della canzone, suscitando sì ilarità nel pubblico, ma provocando la squalifica del brano dalla gara, dopo che Bugo ha lasciato clamorosamente il palco nel mezzo dell’esibizione. Iconica la reazione di Morgan che stupito afferma: “Che succede? Dov’è Bugo?”. Gli screzi tra i due andavano comunque avanti da giorni. Per Bugo, Morgan è stato poco diligente e lo ha accusato di non essersi presentato alle prove.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Bugo vita privata: chi è la moglie

Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che è sposato dal 2011 con Elisabetta. I due si sono sposati in India e hanno vissuto a Delhi fino al 2014. Ultimamente sono tornati a vivere a Milano e hanno avuto un figlio. Il profilo Instagram del cantautore è seguito attualmente da oltre 62mila persone.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021 Amare: il testo della canzone de La rappresentante di lista a Sanremo 2021