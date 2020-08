Broken City, il film: trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, 30 agosto 2020, su Rai 3 va in onda il film Broken City, un thriller drammatico diretto dal Allen Hughes nel 2013. Le riprese sono state effettuate nelle città di Carrollton, nel New Orleans, e nello stato della Louisiana. Vediamo tutto ciò che dobbiamo sapere su questo film, dalla trama al cast.

Broken City, la trama del film

Billy Taggart è un ex poliziotto di New York, amava il suo lavoro e lo svolgeva alla perfezione finché non si è spinto troppo oltre nell’indagine di un omicidio e da quel momento il suo mondo è crollato. Adesso fa il detective privato, fatica ad arrivare a fine mese. Un giorno, l’uomo più potente della città, il sindaco Hostetler, gli offre l’opportunità di riavere il suo distintivo, ma come? L’uomo teme che la moglie Cathleen abbia un’altra relazione e teme che questo possa ledere le elezioni. Quando Billy inizia ad indagare, scopre che dietro quell’indagine c’è molto più di una semplice tresca.

Broken City, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast di Broken City? Partiamo dal protagonista, l’ex poliziotto Billy, interpretato da Mark Wahlberg. Ad interpretare il potente sindaco è Russell Crowe. Vediamo poi Kyle Chandler interpretare Paul, Barry Pepper è Jack Valliant e Justin Chambers è Ryan. E ancora vediamo Hat Soto che interpreta uno speaker, Griffin Dunne e Michael Beach.

Broken City, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Broken City? Il film è proposto in prima serata su Rai 3 domenica 30 agosto 2020, dalle ore 21:20. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD e al tasto 103 per il decoder di Sky. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo al sito di RaiPlay. Tramite pc, smartphone e tablet sarà possibile seguire la messa in onda del film. Chi vuole recuperarlo può trovarlo anche il giorno dopo su RaiPlay grazie alla sua funzione on demand.

