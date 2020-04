Brick Mansions: trama, cast e streaming del film con Paul Walker

Brick Mansions: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 8 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Brick Mansions, film del 2014 diretto da Camille Delamarre. Si tratta del remake del film del 2004 Banlieue 13 diretto da Pierre Morel e prodotto come questo da Luc Besson. Inoltre il film rappresenta una delle ultime produzioni a cui ha preso parte Paul Walker (attore diventato famoso grazie alla serie di film, Fast & Furious), deceduto a soli 40 anni nel novembre 2013. Ma qual è la trama di Brick Mansions? Di cosa parla? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2018 nella città di Detroit un intero quartiere dominato dalla malavita viene isolato tramite un muro di cinta eretto dalla polizia e controllato da soldati. Nella zona chiusa, che viene ribattezzata “brick mansions”, il crimine si rafforza ulteriormente fino a che non viene attivata una bomba. La polizia manda un suo uomo sotto copertura per disinnescare l’ordigno.

Cast

Di seguito il cast completo del film in onda stasera su Italia 1 (attori-ruolo):

Paul Walker: Damien Collier

David Belle: Lino Duppre

RZA: Tremaine Alexander

Couchy Boy: K2

Catalina Denis: Lola

Carlo Rota: George

Abdul Ayoola: poliziotto al computer

Doppiatori italiani

Di chi sono le voci italiane nel film? Ecco i doppiatori:

Riccardo Rossi: Damien Collier

Christian Iansante: Lino Duppre

Alberto Angrisano: Tremaine Alexander

Alessandro Ballico: K2

Connie Bismuto: Lola

Angelo Maggi: George

Brick Mansions streaming e tv: dove vedere il film

Dove vedere il film Brick Mansions in streaming e diretta tv? Il film con Paul Walker va in onda stasera, 8 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip: anticipazioni sulla finale e finalisti Maltese – Il romanzo del commissario: la trama della terza puntata. Le anticipazioni Maltese – Il romanzo del commissario: cosa è successo nell’ultima puntata