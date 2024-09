Brennero: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 23 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Brennero, la nuova serie tv diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito che parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il rapporto tra Paolo ed Eva inizia a farsi sempre più personale, al punto che i due inizieranno a lasciarsi andare facendosi delle confidenze del tutto inaspettate sul loro passato. Paolo ed Eva passeranno in rassegna le loro sofferenze e si confideranno le rispettive ferite che ancora oggi li fanno stare male. Intanto, però, in procura arriverà un nuovo caso da seguire: il furto di un prezioso dipinto di Schiele, rubato dalla Galleria d’arte dove si trovava esposto. Tra i primi sospettati c’è la giovane pittrice Mathilde: Eva conosce molto bene la ragazza, perché ha acquistato un quadro da lei ed è convinta del fatto che non possa essere lei l’artefice del furto.

Intanto, però, va avanti anche la caccia al perfido serial killer che sta seminando il terrore: i dubbi su Mathilde non mancheranno, motivo per il quale Paolo deciderà di indagare sul passato della ragazza. Il caso del furto del quadro si complicherà nel momento in cui verrà ritrovato morto il proprietario del dipinto. Chi l’ha ucciso e per quale motivo? Paolo continuerà ad avere dei sospetti sul conto di Mathilde, quasi convinto del fatto che possa essere la spietata serial killer mentre Eva continuerà a difendere la pittrice, al punto da insospettire il suo collega.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Brennero, ma qual è il cast completo della serie tv? A guidare il cast della fiction troviamo Matteo Martari. L’attore in questo progetto veste i panni di Paolo, ispettore di polizia di origini italiane. Al suo fianco la pubblico ministero Eva, interpretata da Elena Radonicich. Ma vediamo insieme la lista completa degli attori presenti nella fiction di Rai 1: