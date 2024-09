Brennero: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Da lunedì 16 settembre 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Brennero, la nuova serie tv diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito che parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo ai giorni nostri, in Italia, a Bolzano. Eppure, chi vi arriva per la prima volta, è convinto di trovarsi in Germania. I cartelli per strada sono scritti in tedesco, se si chiede un’informazione in italiano alcune persone non capiscono, serve addirittura superare un esame di lingua tedesca per accedere alle cariche pubbliche. Gli stessi cittadini sono spaccati in due: da un lato i tedeschi, precisi, rigorosi e benestanti; dall’altro gli italiani, chiassosi e calorosi. In questo contesto, una PM appartenente a una facoltosa famiglia di lingua tedesca e un ispettore di lingua italiana con un passato difficile sono costretti a lavorare insieme al caso di un serial killer.

Il ritrovamento di un cadavere costringe infatti Eva Kofler, una giovane e rampante PM di cultura tedesca interpretata da Elena Radonicich, a lavorare fianco a fianco con Paolo Costa, un ispettore di origini italiane che ha il volto di Matteo Martari. Entrambi sembrano inizialmente rappresentare lo stereotipo della propria cultura: austera, fredda e razionale lei; affascinante, spaccone e avventato lui. Ma, superando le reciproche diffidenze e facendo squadra, Eva Kofler e Paolo Costa daranno la caccia allo spietato assassino, tornato a colpire dopo anni, riaprendo le ferite e le tensioni culturali che hanno segnato per decenni la città di Bolzano.

Nel corso delle indagini, Eva e Paolo si scopriranno diversi da quello che pensavano di essere, diventando una solidissima coppia investigativa mentre danno la caccia al “Mostro di Bolzano”, lo spietato serial killer che si è macchiato di sei omicidi, tutte persone di lingua tedesca, colpevoli (secondo lui) di aver trattato gli italiani come inferiori.

Proprio nel tentativo di catturare il Mostro, tre anni prima, Paolo aveva perso la gamba destra e anche la sua compagna e collega Giovanna. Per lui, catturare il Mostro – cosa che non è riuscita a suo tempo al brillante procuratore capo Gerhard Kofler, padre di Eva – è quindi una vera e propria ossessione. Anche Eva, del resto, ha un’ossessione che però non ha niente a che fare con il caso del Mostro: porta il nome di Mathilde, una giovane pittrice alla quale Eva è molto affezionata. Eva e Paolo affronteranno insieme il pericoloso caso del Mostro (interpretato da Paolo Briguglia), superando le reciproche ossessioni e guarendo da quelle che sembravano delle insanabili ferite interiori.

Brennero: il cast

Abbiamo visto la trama di Brennero, ma qual è il cast completo del film? A guidare il cast della fiction troviamo Matteo Martari. L’attore in questo progetto veste i panni di Paolo, ispettore di polizia di origini italiane. Al suo fianco la pubblico ministero Eva, interpretata da Elena Radonicich. Ma vediamo insieme la lista completa degli attori presenti nella fiction di Rai 1:

Matteo Martari

Elena Radonicich

Richard Sammel

Lavinia Longhi

Luka Zunic

Sinead Thornhill

Giovanni Carta

Paolo Briguglia

Anita Zagaria

Katja Lechthaler

Lia Grieco

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Brennero su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 16 settembre 2024; la quarta e ultima lunedì 7 ottobre 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 16 settembre 2024

Seconda puntata: lunedì 23 settembre 2024

Terza puntata: lunedì 30 settembre 2024

Quarta puntata: lunedì 7 ottobre 2024

Streaming e tv

Dove vedere Brennero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.