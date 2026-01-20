Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, seconda puntata, 20 gennaio, Rai 2

Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista della seconda puntata sarà Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè, azienda che fa parte della holding Pivetti e che da venticinque anni trasforma la frutta fresca attraverso tecnologie avanzate e sostenibili: succhi freschi, insalate di frutta, pesti e salse a base di legumi sono solo alcuni dei prodotti lavorati. Con sede a Terre del Reno (FE), Macè processa giornalmente 13 tonnellate di prodotto, conta 70 dipendenti e ha un volume d’affari pari a 20 milioni di euro annui. Nella sua avventura in incognito Gabriele Sabattini affiancherà i suoi dipendenti: Denise lo porterà nel cuore della produzione e con lei imparerà come tagliare la frutta fresca, Naima lo istruirà sulla preparazione dell’hummus speziato, Andrea gli insegnerà a smistare gli ordini che arrivano in magazzino e con Elvis sarà sulla linea dei succhi e imparerà tutto, dalla spremitura all’imbottigliamento. In incognito andrà nuovamente anche la conduttrice Elettra Lamborghini, che collaborerà con Sabrina al confezionamento delle coloratissime insalate di frutta fresca.

Come sempre, l’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini – pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento – verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? In tutto quattro nuovi appuntamenti, in prima serata su Rai 2 dal 12 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 gennaio 2026

Seconda puntata: 20 gennaio 2026

Terza puntata: 27 gennaio 2026

Quarta puntata: 3 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.