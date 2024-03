Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere il reality con Max Giusti

Questa sera, 11 marzo 2024, va in onda la seconda puntata di Boss in incognito 2024, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni datori di lavoro che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Ma dove è possibile vedere Boss in incognito 2024 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Rai 2 va in onda questa sera – 11 marzo 2024 – in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Boss in incognito 2024 in live streaming

Non solo tv. Non siete a casa e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma di Rai 2 grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e in streaming Boss in incognito 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto tre, a partire dal 4 marzo, ogni lunedì sera su Rai 2. Ecco la programmazione completa: