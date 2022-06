Boss in incognito 2022: le anticipazioni e l’azienda della seconda puntata, 7 giugno Rai 2

Questa sera, martedì 7 giugno 2022, su Rai 2 torna Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti e giunto alla settima edizione. Il programma racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco.

Previste quattro puntate di Boss in incognito 2022 con protagoniste altrettante realtà aziendali italiane d’eccellenza. Per non far insospettire gli operai, che si troveranno a lavorare fianco a fianco con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto loro che si sta girando “Back to work – Missione lavoro”. Di seguito le anticipazioni, l’azienda, il datore e i lavoratori della seconda puntata di Boss in incognito del 7 giugno 2022.

Anticipazioni e azienda

Confermato alla conduzione Max Giusti che, come nella precedente edizione, anche quest’anno, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito per dare una mano ai boss e sostituirli, in alcune occasioni, nella loro missione. Ogni puntata di Boss in incognito racconta una realtà aziendale italiana d’eccellenza e il protagonista di questo secondo appuntamento sarà Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri.

La sede dell’azienda si trova a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dispone di un sito produttivo di 47.000mq e conta 150 collaboratori tra impiegati e maestranze. Durante la puntata Ugo Pellegrino si confronterà con alcuni tra i suoi operai: Claudio, che gli insegnerà i segreti della falegnameria e della carpenteria navale, Dymitro, con il quale imparerà a resinare i gusci delle barche, Benito, che lo guiderà nel collaudo pre-consegna di uno yacht, e, infine, con Enzo, che lo istruirà nel lavoro di stuccatura e riparazione di uno scafo.

Max Giusti, invece, in incognito in missione per conto del Boss, incontrerà Salvatore, un maestro verniciatore. Agli operai, che lavoreranno fianco a fianco con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto – per non farli insospettire – che si sta girando “Back to work – Missione lavoro”, per Rai Documentari.

L’esperienza di Boss in incognito permetterà a due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss e quello dei loro lavoratori, di incontrarsi: da un lato, i boss avranno l’opportunità di conoscere meglio chi lavora per loro e di capire, più dall’interno, punti di forza e criticità della propria azienda; dall’altro, i lavoratori, senza saperlo, avranno l’opportunità di farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche di conoscerli meglio umanamente, e non solo professionalmente. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

Boss in incognito 2022: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e le aziende di Boss in incognito 2022, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro nuovi episodi, a partire da martedì 31 maggio su Rai 2 dalle 21.20. Di seguito la programmazione completa (Attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 31 maggio 2022

Seconda puntata: martedì 7 giugno 2022

Terza puntata: martedì 14 giugno 2022

Quarta puntata: martedì 21 giugno 2022

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2022 in diretta tv e in streaming? Il docu-reality viene proposto in prima serata su Rai 2 da martedì 31 maggio alle ore 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire in diretta streaming il programma può farlo collegandosi a RaiPlay.