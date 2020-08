Bold pilot – Leggenda di un campione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 9 agosto 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Bold pilot – Leggenda di un campione, film diretto da Ahmet Katiksiz, racconta l’emozionante storia vera di un fantino la cui vita viene stravolta dall’incontro con uno straordinario cavallo da corsa. Ma qual è il cast? E la storia vera? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Siamo negli anni Novanta. Halis Karatas (Ekin Koç), cresciuto in una famiglia legata a doppio filo con l’equitazione in un remoto villaggio dell’Anatolia, sviluppa fin da bambino una sfrenata passione per i cavalli e spera più di ogni altra cosa di diventare un fantino di successo. Deciso a portare a termine i suoi obiettivi il giovane lascia il suo paese e si trasferisce a Istanbul (Turchia), dove incontra Bold Pilot, un potente stallone difficile da domare. Con lui, Halis conosce Özdemir Atman (Fikret Kuskan), il proprietario, e Begüm (Farah Zeynep Abdullah), sua figlia, di cui si innamora perdutamente. Ma il nuovo percorso che intraprenderà supererà di gran lunga le sue aspettative, trasformando lui e il suo cavallo in delle vere e proprie leggende dell’ippica, ma non solo.

Storia vera

Il film Bold pilot – Leggenda di un campione è tratto dalla vera storia del cavallo Bold Pilot e del suo fantino Halis Karatas, che hanno ottenuto insieme incredibili successi negli anni Novanta. Noto come il mago delle corse, durante la sua carriera Halis ha vinto 6 campionati Veterans Run e, nel 1996, ha vinto la Gazi Race con un tempo di 2.26.22, che è rimasto imbattuto fino al 2016. Il vero nome del cavallo protagonista del film è Ganesh ed è il figlio del vero Bold Pilot. Anche Halis Karatas ha una parte nel film, interpreta un fantino rivale.

Bold pilot – Leggenda di un campione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bold pilot – Leggenda di un campione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ekin Koç: Halis Karatas

Farah Zeynep: Abdullah

Begüm: Atman

Fikret Kuskan: Özdemir Atman

Ali Seçkiner Alici: Hasan Karatas

Sibel Tasçioglu: Meral Atman

Serkan Ercan: Yasar

Melis Sezen: Esra Atman

Merve Altinkaya: Zeynep Atman

Sekvan Serinkaya: Gülaga

Streaming e tv

Dove vedere Bold pilot – Leggenda di un campione in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 9 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

