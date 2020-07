Bodyguard, la serie tv con Richard Madden: trama, cast e streaming

Rai 3 porta in prima visione la serie Bodyguard, con protagonista Richard Madden, il Robb Stark di Game of Thrones. Serie britannica ideata da Jed Mercurio e diretta a quattro mani da Thomas Vincent e John Strickland, la serie è composta da una sola stagione. Divenuta un vero e proprio successo televisivo su BBC One, la serie è stata poi portata anche su Netflix e, a partire da lunedì 27 luglio 2020, arriva in prima visione anche su Rai 3. Di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? E dove vedere la serie in tv e in streaming?

Bodyguard, la trama della serie tv

David Dubb è un eroico veterano di guerra dell’esercito britannico affetto da disturbo da stress post-traumatico. Ora lavora come agente nel comando di protezione Specialist Protection del Metropolitan Police Service di Londra e, quando riceve l’incarico di proteggere il Segretario di Stato Julia Montague (la cui linea politica va contro ogni suo principio), Dubb è combattuto tra dovere e valore. Tra di loro nasce un rapporto ambiguo.

La trama di Bodyguard

Bodyguard, il cast

Chi vediamo nel cast della serie? Partiamo dal protagonista, Richard Madden, che interpreta il Sergente David Budd. Invce Keenely Hawes interpreta l’onorevole Julia Montague. Gina McKee è il comandante Anne Sampson, Sophie Rundle è Vicky Budd. Paul Ready interpreta Rob MacDonald, Vincent Franklin è Mike Travis, mentre Stuart Bowman è Stephen Hunter-Dunn. Nina Toussaint-White è il sergente Louise Rayburn, Stephanie Hyam è Chanel Dyson. Tom Brooke è Andy Apsted, Matt Stokoe è Luke Aikes e Pippa Haywood è il sovrintendente capo Lorraine Craddock.

Il cast di Bodyguard

Quante puntate sono e quando finisce Bodyguard?

Bodyguard, dove vedere la serie: tv e streaming

Come vedere la serie Bodyguard in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 27 luglio 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming

Potrebbero interessarti Bodyguard, quante puntate sono, durata e quando finisce Bodyguard, il cast della serie tv in onda su Rai 3 Battiti live 2020: quante puntate e quando finisce lo show, le date