BODYGUARD QUANTE PUNTATE – Su Rai 3 arriva in prima tv una nuova serie televisiva, Bodyguard, intesa come un vero e proprio successo nel Regno Unito. Arrivata dapprima su Netflix, la serie è poi giunta in chiaro sul terzo canale di Viale Mazzini con protagonista Richard Madden: avete presente Robb Stark di Game of Thrones?n Oppure il Cosimo de Medici nella serie tv I Medici? Ebbene, in Bodyguard interpreta David Budd, un veterano di guerra che ha servito il proprio paese per dieci anni tra Afghanistan e Iraq e che, tornato a casa, ha trovato un lavoro nella sicurezza come guardia del corpo del nuovo segretario di stato Julia Mountage, una donna ambiziosa la cui linea politica è diametralmente opposta a quella di Budd. Tra i due insorgerà un rapporto ambiguo, una bizzarra alchimia tra odio e amore, disprezzo e rispetto. Ma da quante puntate è composta la serie tv?

Quante puntate sono previste per la serie tv Bodyguard? La serie arriva in prima tv su Rai 3. In un primo momento è stata trasmessa anche su Netflix, ma arriva in chiaro per la prima volta soltanto sul terzo canale di Viale Mazzini a partire da lunedì 27 luglio 2020 per tre serate. Di fatti, la serie è composta soltanto da una stagione, formata a sua volta da sei episodi.

Ma quanto dura ogni episodio di Bodyguard? La durata media di un episodio è di circa 56 minuti, ma alcuni possono arrivare anche ad un massimo di 75 minuti.

Ma quando vanno in onda le puntate e quando finisce Bodyguard? La serie tv è composta – come già detto – da una sola stagione che va in onda su Rai 3 a partire da lunedì 27 luglio. Ecco il calendario della messa in onda:

Prima puntata, lunedì 27 luglio 2020

Seconda puntata, lunedì 3 agosto

Terza puntata, lunedì 10 agosto

Abbiamo visto durata e quando finisce Bodygyard, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate, in replica, vanno in onda da oggi – 27 luglio 2020 – su Rai 3. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di RaiPlay.

