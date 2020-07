Bodyguard, le anticipazioni della prima puntata in onda il 27 luglio

Arriva una nuova serie in prima tv su Rai 3: a partire da lunedì 27 luglio 2020 debutta Bodyguard, una serie tv che ha avuto un incredibile successo nel Regno Unito e che è approdata anche su Netflix. Il protagonista è Richard Madden, un attore conosciuto sul piccolo schermo per aver recitato in Game of Thrones e ne I Medici. Madden interpreta David Budd, un ex soldato che ha servito il paese tra Afghanistan e Iraq e che, tornato a casa, ha trovato lavoro come guardia del corpo della bella e ambiziosa Julia Montague, il nuovo segretario che sostiene posizioni politiche opposte rispetto a quelle del soldato. Julia è famosa per i suoi ideali profondamente conservatori e per il forte sostegno nei confronti degli scontri in Medio Oriente. Tra la Montague e Budd nasce un rapporto ambiguo, in bilico tra la lotta e la passione, su uno sfondo delineato da complotti e piani segreti che metteranno a dura prova la vita del bodyguard. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda lunedì 27 luglio 2020 su Rai 3 in prima tv.

Bodyguard, le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di Bodyguard conosciamo il personaggio protagonista, David Budd, un uomo che ha servito il suo paese come militare, impegnato in prima linea per dieci anni tra Afghanistan e Iraq. Tornato nel Regno Unito, Budd trova lavoro come guardia del corpo nel settore della sicurezza, ma la persona da proteggere lo manderà in difficoltà: si tratta del nuovo segretario di stato Julia Montague (Keeley Hawes), una donna ambiziosa il cui orientamento politico va contro i principi di Budd (poiché prettamente conservatrice e con forte sostegno nei confronti degli scontri in Medio Oriente). Budd ha una grande preparazione fisica e militare, ha un forte intuito, riflessi pronti, una vera e propria macchina da guerra, ma nel profondo è un uomo ferito, la guerra lo ha provato e sta ancora affrontando un disturbo da stress post traumatico. Durante il primo giorno di lavoro, Budd incontra Andy Apsted, contrario alla politica del suo capo. Purtroppo, dopo alcune confidenze, la famiglia di Budd entra nel mirino e rischia la propria incolumità. Grazie al lavoro dei Servizi Segreti, il segretario di Stato informa David che i terroristi hanno tra i loro obiettivi proprio la scuola frequentata dai figli di Budd.

Bodyguard va in onda con la prima puntata e in prima tv su Rai 3 lunedì 27 luglio 2020, alle ore 21:20.

