Bodyguard, il cast della serie tv in onda su Rai 3

Arriva in prima visione in chiaro la serie tv Bodyguard a partire da lunedì 27 luglio 2020 su Rai 3. La serie tv, d’impronta drammatica, è la più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito, dove ha riscontrato un incredibile successo in termini d’ascolto. Prima di arrivare in chiaro su Rai 3, la serie è disponibile in Italia anche su Netflix. Il protagonista è Richard Madden, attore che il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere con Game of Thrones (dove ha interpretato Robb Stark). In Bodyguard, interpreta David Budd, un veterano di guerra che ha servito per dieci anni il paese tra Afghanistan e Iraq. Il suo lavoro attuale è come guardia del corpo dell’ambizioso Segretario di Stato Julia Montague. Vediamo qual è il cast della serie tv.

Tutto su Bodyguard, la serie tv: trama, cast e streaming

Bodyguard, il cast della serie

Partiamo dal protagonista, Richard Madden, conosciuto sul piccolo schermo per aver recitato in Game of Thrones e I Medici. Qui interpreta l’instabile protagonista, David Budd. Al suo fianco vediamo Keeley Hawes che interpreta il Ministro degli Interni Julia Montague, la donna che David deve proteggere ad ogni costo. Al loro fianco vediamo Gina McKee che interpreta il comandante Anne Sampson, mentre Sophie Rundle interpreta Vicky Budd, la moglie di David. E ancora Nina Toussaint-White interpreta il sergente Louise Rayburn, mentre Ash Tandon è l’Ispettore Capo Deepak Sharma. Vincent Franklin interpreta Mike Travis e Tom Brooke è Andy Apsted. Matt Stokoe interpreta Luke Aikens, mentre Pippa Haywood interpreta il sovrintendente capo Lorraine Craddock. Nicholas Gleaves è l’onorevole Roger Penhaligon, Shuham Saraf è Tahir Mahmood, Claire-Louise Cordwell è l’Agente Kim Knowles, mentre Richard Riddell è l’agente Tom Felton. La serie tv Bodyguard vi aspetta in prima tv su Rai 3 a partire da lunedì 27 luglio 2020.

Quante puntate sono e quando finisce Bodyguard?

Potrebbero interessarti Bodyguard, quante puntate sono, durata e quando finisce Bodyguard, la serie tv con Richard Madden: trama, cast e streaming Battiti live 2020: quante puntate e quando finisce lo show, le date