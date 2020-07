Bodyguard, le anticipazioni della prima puntata in onda il 27 luglio

Questa sera, martedì 28 luglio 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Bodyguard, nuova serie tv trasmessa su Rai 3 che ha avuto un incredibile successo nel Regno Unito e che è approdata anche su Netflix. Il protagonista è Richard Madden, un attore conosciuto sul piccolo schermo per aver recitato in Game of Thrones e ne I Medici. Madden interpreta David Budd, un ex soldato che ha servito il paese tra Afghanistan e Iraq e che, tornato a casa, ha trovato lavoro come guardia del corpo della bella e ambiziosa Julia Montague, il nuovo segretario che sostiene posizioni politiche opposte rispetto a quelle del soldato. Tra la Montague e Budd nasce un rapporto ambiguo, in bilico tra la lotta e la passione, su uno sfondo delineato da complotti e piani segreti che metteranno a dura prova la vita del bodyguard. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda martedì 28 luglio 2020 su Rai 3, composta da due episodi.

Tutto su Bodyguard, la serie tv: trama, cast e streaming

Bodyguard, le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata di Bodyguard l’affinità tra Budd e la Montague cresce. L’agente della scorta viene interrogato per l’agguato a Thornton Circus, intanto il primo ministro Vosler incontra la donna per parlare di un rimpasto di governo. Durante la notte Budd strangola la Montague ma non si accorge di quello che sta facendo, la donna lo perdona capendo la situazione. Durante un incontro pubblico la Montague è vittima di un attentato.

Nel secondo episodio di stasera, invece, iniziano le indagini sull’attentato con la Montaguie in pericolo di vita all’ospedale. Budd spiega di aver ontrollato la valigetta di tale Tahir Mahmood, dipendente del dipartimento, poco prima dell’esplosione non avendo però trovato nulla di pericoloso all’interno, ma gli agenti sospettano di lui. Secondo la polizia a consegnare la valigetta all’attentatore sarebbe stato MacDonald, ex collaboratore della Montague al ministero dell’Interno, che si difende a fatica durante l’interrogatorio. Viene sentita anche Nadia, l’attentatrice del treno, che racconta che suo marito ha avuto la bomba da un uomo. Budd è convinto che Mahmood non abbia quindi agito da solo.

Il cast di Bodyguard

Bodyguard va in onda con la prima puntata e in prima tv su Rai 3 martedì 28 luglio 2020, alle ore 21:20.

Quante puntate sono e quando finisce Bodyguard?

Potrebbero interessarti Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della sesta puntata | 28 luglio Temptation Island 2020, il cast della quinta puntata: le coppie in gara Temptation Island 2020, cosa è successo nell’ultima (quarta) puntata | Riassunto