Bobo Tv: gli ospiti di Vieri nella diretta Instagram di stasera

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, alle ore 22 Bobo Vieri torna in diretta su Instagram con tanti ospiti per parlare di calcio (quello con la “F” per dirlo alla Adani, amico e compagno di avventure di Bobo). Dirette che durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus e ancora oggi stanno riscuotendo enorme successo. Ogni volta infatti assistono alla chiacchierate di Vieri con i suoi ex colleghi e amici migliaia di persone con picchi anche di 50 mila contatti live. Ma quali sono gli ospiti della Bobo Tv di oggi, 6 maggio 2020?

Per la puntata di oggi della Bobo Tv Vieri avrà come ospite l’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko. Saranno poi ovviamente presenti i due ospiti fissi dalla Bobo Tv: Nicola Ventola e Lele Adani. L’intenzione, come sempre, sarà quella di divertirsi, rinvangare il passato calcistico con aneddoti e curiosità, ma anche di parlare di calcio giocato, di giocatori emergenti e tanto altro.

Gli ospiti delle scorse puntate

Nelle scorse puntate della Bobo Tv sono stati tantissimi gli ospiti di Vieri: Francesco Totti, Gigi Di Biagio, Roberto Mancini, Antonio Cassano, Juan Sebastian Veron, Recoba, Ronaldo, Pippo Inzaghi, Marco Materazzi, Kallon, Alessandro Del Piero, Pierluigi Pardo e tanti altri. Ma anche persone comuni che hanno avuto la possibilità di interagire con Vieri per qualche minuto tra un ospite e l’altro.

Dove e come vedere la Bobo Tv

Dove vedere le dirette di Christian Vieri? La Bobo Tv va in onda live, in diretta, solo su Instagram. Per sintonizzarsi bisogna andare sul profilo dell’ex centravanti della nazionale, Christian (Bobo) Vieri e alle 22 (minuto più, minuto meno) cliccare sulla diretta che si aprirà nelle stories del campione.

