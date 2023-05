Chi sono i figli di Bobby Solo, il cantante ospite a Domenica In: Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan. Moglie, compagna, età, anni, Little Tony

Bobby Solo è uno dei più grandi cantanti italiani, e sarà ospite questo pomeriggio a Domenica In per ricordare il suo grande amico Little Tony, a dieci anni dalla scomparsa. Bobby Solo ha in tutto cinque figli: Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan. Era il 1967 quando il cantante sposò la ballerina e coreografa Sophie Teckel. Con sua moglie rimase fino al 1991. Dal loro amore nacquero tre figli, i più grandi: Alain, Chantal e Muriel, che oggi hanno rispettivamente 50, 47 e 43 anni.

Il primogenito, Alain, da giovane ha dovuto lottare tanto contro la droga e la dipendenza da eroina. Solo l’intervento del padre e il fondatore di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, riuscì a tirarlo fuori da questo tunnel. Alla base dei suoi problemi, come ha raccontato in alcune interviste, c’era soprattutto un rapporto difficile con i genitori, che erano spesso via per lavoro e concentrati esclusivamente sulle loro carriere.

Chantal è una business coach e vive fra Roma e Milano. La figlia di Bobby Solo svolge la sua attività di Business Coach nel settore del beauty con passione e dedizione, applicando un metodo unico nel suo genere. Il nome del metodo è Business Consulting Project, un progetto esclusivo e iper-personalizzato di formazione e di sviluppo imprenditoriale, disegnato appositamente e su misura per ogni tipologia di azienda e imprenditore della bellezza, tra cui Saloni di Acconciatura, Centri Estetici con loro dipendenti, nonché per gli imprenditori delle aziende partner di prodotto ed agenti di vendita.

Muriel è una cake designer. Di lei Bobby Solo ha detto: “Quando mia figlia Muriel aveva sei anni, avevo improvvisato questa canzone per lei e le sue amichette Laura e Samantha. Al mio “Bumba bumba tira la bumba” le tre smorfiosette ballavano e si divertivano. Dopo tanti anni, lei e le sue amiche ancora se la ricordano. Così quando il mio amico produttore Alberto Zeppieri mi ha chiesto se avessi una canzone per i 60 anni dello Zecchino d’Oro mi è venuto in mente questo motivo”.

Nel 1991, subito dopo la fine del matrimonio con Sophie Teckle, il cantante si innamorò di Mimma Foti. La loro relazione, nonostante una grande differenza d’età, durò diversi anni e portò alla nascita di Veronica Satti. Il rapporto con Bobby Solo fu tormentato per lunghi anni, come la stessa Veronica ha raccontato da concorrente del Grande Fratello.

Veronica per anni non ha avuto alcun contatto col padre che si è allontanato da lei quando si è diviso dalla Foti. Mimma ha ammesso che è stata lei stessa a decidere di porre fine a quella relazione, dal momento che Bobby Solo era una persona molto possessiva. Mentre era nella casa di Cinecittà, Bobby Solo l’ha accusata di cercare solamente soldi e fama. I due infatti si sono scontrati in tribunale e hanno alle spalle una lunga battaglia legale. Per fortuna dopo l’esperienza nel reality Bobby Solo ha voluto conoscere la figlia Veronica e ha potuto finalmente riallacciare i rapporti con il genitore. La ragazza inoltre purtroppo soffre di alcuni disturbi mentali.

Infine Bobby Solo ha un quinto figlio, il più piccolo, Ryan, che è nato nel 2013 dalle seconde nozze con Tracy Quade, sposata nel 1995. Il bambino è molto vivace ma al tempo stesso estremamente intelligente. All’epoca della nascita dell’ultimo figlio Bobby Solo aveva 68 anni.