Chi sono i Bnkr44, collettivo ospite di Sethu a Sanremo 2023 (Cover, Duetti)

Chi sono i Bnkr44, gruppo ospite di Sethu al Festival di Sanremo 2023 nella serata delle Cover (Duetti)? Si tratta di un collettivo musicale tra i più innovativi e rivoluzionari. Si sono formati a Firenze nel 2019. Il gruppo è composto sette elementi. Ecco i loro nomi e gli strumenti suonati.

Fares – voce

Erin – voce, produzione

Caph – voce, chitarra

JxN – produzioni

Faster – voce

Piccolo – voce

Ghera – manager

Il collettivo nasce a Villanova, una frazione situata tra Empoli e Firenze. Inizialmente i 7 componenti (Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, Ghera) si riuniscono a suonare al Bnkr (o Bunker), un luogo di ritrovo per molti giovani dell’empolese in cerca di ispirazione artistica e musicale, di proprietà di Gherardo, manager del collettivo. Nascono ufficialmente nel 2019. A questo punto cominciano a pubblicare i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud, fino a quando non ottengono un contratto con l’etichetta discografica Bomba Dischi. Con essa pubblicano il loro primo album 44.deluxe, il quale raccoglie tutte le canzoni pubblicate fino ad allora su SoundCloud.

Nel 2021 pubblicano il secondo progetto, intitolato Farsi male a noi va bene, uscito in 3 blocchi sotto forma di EP. Successivamente viene aggiornato con la riedizione Farsi male a noi va bene 2.0, contenente nuovi inediti. L’album vede le collaborazioni di Tredici Pietro e Ariete. A maggio 2022 parte il loro primo tour ufficiale e a giugno partecipano al Wom Festival a Lucca. I Bnkr44 hanno all’attivo due album: 44 Deluxe del 2019 e Farsi male a noi va bene del 2021. Partecipano e si fanno conoscere dal grande pubblico del Festival di Sanremo 2023, nella serata delle Cover (duetti) al fianco di Sethu.