Bloodshot: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 28 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bloodshot, film del 2020 diretto da David S.F. Wilson. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ray Garrison è un soldato statunitense appartenente probabilmente alla Delta Force; dopo un’operazione di salvataggio a Mombasa, egli decide di andare in vacanza insieme alla moglie Gina alla costiera amalfitana in Italia. I due vengono però rapiti da un gruppo di mercenari guidati da Martin Axe, il quale esige di sapere come l’esercito statunitense abbia saputo degli ostaggi e di dove si trovassero; Rey si rifiuta di rispondere, e Axe uccide prima Gina e poi lo stesso Ray. Questi si risveglia nei laboratori della RST, Rising Spirit Technologies, una compagnia in Kuala Lumpur specializzata in miglioramenti cibernetici per il personale militare statunitense reso disabile. Lo scienziato capo Emil Harting comunica che Ray è il primo umano che riesce a superare il programma “Bloodshot”, che lo ha resuscitato e guarito tramite l’iniezione di una tecnologia nanite sperimentale che sostituisce l’intero sistema sanguigno; tale tecnologia incrementa la sua forza, gli permette di cambiare forma e di interagire con la maggior parte dei computer, lo guarisce dalle ferite e fa apparire sul petto del paziente un cerchio rosso quando si trova al massimo effetto, ma può portare alla morte se il paziente non fa una ricarica di naniti.

Bloodshot: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bloodshot, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Ray Garrison / Bloodshot

Eiza González: Katie / K.T.

Sam Heughan: Jimmy Dalton

Toby Kebbell: Martin Axe

Guy Pearce: Dr. Emil Harting

Lamorne Morris: Wilfred Wigans

Talulah Riley: Gina Garrison

Alex Hernandez: Marcus Tibbs

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Nick Baris

Tamer Burjaq: Mombasa Gunman

Siddharth Dhananjay: Eric

Freyja Stern: Daisy

Streaming e tv

Dove vedere Bloodshot in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.