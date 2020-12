Chi è Blind (Franco Rujan), finalista di X Factor 2020

Blind, pseudonimo di Franco Rujan, è uno dei finalisti di X Factor 2020. Il giovane cantante nato in provincia di Perugia ha conquistato il pubblico e i giudici del talent di Sky sin dalle Audizioni, con il suo inedito Cuore nero. Si giocherà il titolo di vincitore di questa edizione con N.A.I.P, Cuoredilego e i Little pieces of marmelade. Ma chi è Blind, finalista di X Factor 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il vero nome del rapper è Franco Popi Rujanin, nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia. Ha dunque solo 20 anni. Il ragazzo, con un passato difficile, rappresenta un ottimo esempio di riscatto. Ha conquistato il pubblico con il suo inedito, presentato alle Audizioni, Cuore nero. Sin da subito il suo brano è stato uno dei più ascoltati su YouTube e Spotify.

Ha spiegato il significato del suo soprannome dicendo: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”. Come anticipato, il finalista di X Factor 2020 ha avuto un passato difficile, a causa di frequentazioni sbagliate che lo hanno portato su una brutta strada. La musica per Franco Rujan ha rappresentato la via del riscatto: “Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni. Guardavo artisti americani che raccontavano di periferia, quartieri, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo cercando di avvicinarmi al loro stile per parlare e aprirmi al pubblico sulle cose che riguardano il mio passato e sulla mia vita”.

Parlando della sua esperienza a X Factor, Blind ha raccontato: “Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio”. Una sfida vinta, considerando che è arrivato sino alla finale. Sulla sua vita privata si sa molto poco. Non sappiamo infatti se è fidanzato o meno. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 168mila persone.

