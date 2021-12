Blanca: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Questa sera, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni lunedì e/o martedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le anticipazioni riguardanti quest’ultima puntata Ferrando si ritroverà ad indagare su un nuovo caso che le interessa molto da vicino. Al centro dell’attenzione vi è Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che Blanca aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La situazione per la giovane Ferrando non sarà affatto delle migliori: le anticipazioni dell’ultima puntata di martedì 21 dicembre, rivelano che la salute di Blanca sarà sempre più compromessa e si ritroverà a fare i conti con un nuovo pericolo che rischia di compromettere la sua incolumità. Blanca, seppur in maniera del tutto inconsapevole, si avvicinerà ad una trappola a dir poco pericolosa, che ormai la attende da svariato tempo. Insomma un doppio appuntamento speciale per Blanca che chiuderà i battenti con la sesta e ultima puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Blanca, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: