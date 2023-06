Blanca (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Blanca, la serie tv in onda (replica) su Rai 1? In tutto andranno in onda 6 puntate: la prima domenica 4 giugno 2023; l’ultima domenica 2 luglio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 4 giugno 2023

Seconda puntata: lunedì 5 giugno 2023

Terza puntata: domenica 11 giugno 2023

Quarta puntata: domenica 18 giugno 2023

Quinta puntata: domenica 25 giugno 2023

Sesta puntata: domenica 2 luglio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Blanca, in onda in replica su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda alle ore 21,25 e avrà una durata di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). Dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese della prima stagione sono state effettuate a Genova (l’antico borgo marinaro di Boccadasse, il Porto antico e l’Acquario, la spiaggia di Camogli e il centro storico), Rapallo (GE), Arenzano (GE), Cogoleto (GE), Monte Argentario (GR) e Formello (RM). Blanca (che ha beneficiato della consulenza artistica di Andrea Bocelli) è la prima serie al mondo ad essere girata interamente in olofonia, una tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’orecchio umano, accompagnata da particolari effetti visivi.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Blanca, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da domenica 4 giugno 2023 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.