Quando va in onda l’ultima puntata di Blanca? Data e orario su Rai 1

Quando va in onda l’ultima puntata di Blanca, la fortunata serie tv diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio? L’ultimo episodio verrà trasmesso domani, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21,25. La Rai ha infatti deciso di cambiare la programmazione e “accorpare” le ultime due puntate: la penultima al lunedì (come le altre); l’ultima il giorno seguente, martedì appunto. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Blanca? La fiction andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,40 e avrà una durata di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quando va in onda l’ultima puntata di Blanca, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da lunedì 22 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Siete pronti a godervi l’ultimo atto della prima stagione di Blanca?