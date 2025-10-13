Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
In questa puntata il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, porta Blanca e Liguori a indagare fianco a fianco e fa riaccendere i sentimenti dell’ispettore per la collega, ma Blanca è presa da altro. Insieme a Domenico, infatti, continua la ricerca del bambino legato a Valya, su cui il mistero si infittisce: i due, sempre più vicini – con grande disappunto di Eva Faraldi, che tiene molto a Domenico, battono nuove piste per far luce sul caso.
Blanca 3: il cast
Abbiamo visto la trama della terza puntata di Blanca 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction durante la seconda stagione. A cominciare da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Non mancheranno però diverse new entry, per creare nuove dinamiche.
Dopo l’addio dell’attore Pierpaolo Spollon (Doc – nelle tue mani) che, nel ruolo di Sebastiano, nelle prime due stagioni ha fatto battere il cuore d’amore e di paura alla protagonista, arriva Domenico Diele (Romeo è Giulietta). L’ agente Domenico Falena è uno specialista in sicurezza e protezione di navi cargo che navigano lungo rotte marine pericolose. Bello, ombroso e affascinante quanto basta, potrebbe essere lui il nuovo oggetto del desiderio di Blanca. Matilde Gioli (Doc – nelle tue mani) è Eva Faraldi, una donna di potere a capo dell’agenzia di security.
Una professionista intrepida che aiuterà il commissariato San Teodoro a risolvere un intricato caso e che ha molto a cuore il suo dipendente Falena. Pure troppo. La figura chiave per Blanca, Domenico e Liguori è il medico Cristian Gardi, interpretato da Biagio Forestieri (Una mamma imperfetta). Un neonatologo che da anni è volontario di un’associazione umanitaria specializzata in adozioni internazionali. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.
Blanca Ferrando: Maria Chiara Giannetta
Michele Liguori: Giuseppe Zeno
Vicequestore Bacigalupo: Enzo Paci
Domenico Falena: Domenico Diele
Nello Carità: Gualtiero Burzi
Nadia Zunino: Michela Cescon
Leone Ferrando: Ugo Dighero
Cristian Gardi: Biagio Forestieri
Veronica Alberici: Chiara Baschetti
Stella Musso: Federica Cacciola
Lucia Ottonello: Sara Ciocca
Con la partecipazione di Matilde Gioli
Streaming e diretta tv
Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.