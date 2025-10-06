Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:43
TV

Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

di Anton Filippo Ferrari
Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In commissariato si indaga sulla morte di una psicologa del carcere di Marassi, mentre Blanca vive un momento di grandi domande e affronta alcune questioni personali spinose. Eva Faraldi, la responsabile dell’agenzia di sicurezza per cui lavora Domenico, gli assegna una nuova missione lontana da Genova, ma la gelosia di Liguori, che non passa inosservata a Veronica, non riesce a placarsi. Dopo un incontro inaspettato con sua madre Nadia in carcere, Blanca sembra trovare le risposte che cercava.

Blanca 3: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Blanca 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction durante la seconda stagione. A cominciare da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Non mancheranno però diverse new entry, per creare nuove dinamiche.

Dopo l’addio dell’attore Pierpaolo Spollon (Doc – nelle tue mani) che, nel ruolo di Sebastiano, nelle prime due stagioni ha fatto battere il cuore d’amore e di paura alla protagonista, arriva Domenico Diele (Romeo è Giulietta). L’ agente Domenico Falena è uno specialista in sicurezza e protezione di navi cargo che navigano lungo rotte marine pericolose. Bello, ombroso e affascinante quanto basta, potrebbe essere lui il nuovo oggetto del desiderio di Blanca. Matilde Gioli (Doc – nelle tue mani) è Eva Faraldi, una donna di potere a capo dell’agenzia di security.

Una professionista intrepida che aiuterà il commissariato San Teodoro a risolvere un intricato caso e che ha molto a cuore il suo dipendente Falena. Pure troppo. La figura chiave per Blanca, Domenico e Liguori è il medico Cristian Gardi, interpretato da Biagio Forestieri (Una mamma imperfetta). Un neonatologo che da anni è volontario di un’associazione umanitaria specializzata in adozioni internazionali. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Blanca Ferrando: Maria Chiara Giannetta
Michele Liguori:  Giuseppe Zeno
Vicequestore Bacigalupo: Enzo Paci
Domenico Falena: Domenico Diele
Nello Carità: Gualtiero Burzi
Nadia Zunino: Michela Cescon
Leone Ferrando: Ugo Dighero
Cristian Gardi: Biagio Forestieri
Veronica Alberici: Chiara Baschetti
Stella Musso: Federica Cacciola
Lucia Ottonello: Sara Ciocca

Con la partecipazione di Matilde Gioli

Streaming e diretta tv

Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca