Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1, a due anni di distanza dalla seconda stagione, va in onda la seconda puntata di Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre.

Blanca 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda il 29 settembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: 29 settembre TRASMESSA
  • Seconda puntata: 6 ottobre OGGI
  • Terza puntata: 13 ottobre
  • Quarta puntata: 20 ottobre
  • Quinta puntata: 27 ottobre
  • Sesta puntata: 3 novembre
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 6 ottobre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / I mercenari 3: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 6 ottobre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / I mercenari 3: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv domenica 5 ottobre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 ottobre 2025, su Rai 3
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 22esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 22esima puntata
TV / Balene: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025
Ricerca