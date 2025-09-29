Blanca 3: quante puntate, durata e quando finisce la terza stagione

Quante puntate sono previste per Blanca 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda il 29 settembre; la sesta e ultima il 3 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 29 settembre

Seconda puntata: 6 ottobre

Terza puntata: 13 ottobre

Quarta puntata: 20 ottobre

Quinta puntata: 27 ottobre

Sesta puntata: 3 novembre

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Blanca 3? Appuntamento in prima visione a partire dal 29 settembre per sei puntate. Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti, circa due ore comprese le pubblicità su Rai 1.

Nella terza stagione Blanca, che ha sempre guardato al futuro con fiducia, mostra una inedita fragilità. Ha paura del buio e del futuro, nonostante le tante scommesse vinte. Accanto a lei i compagni di avventura di sempre: la giovane Lucia, la fidata amica Stella e il padre Leone, amorevole e premuroso; in commissariato, il Vicequestore Bacigalupo e soprattutto l’ispettore Liguori che, alla fine della seconda stagione, ha scelto un’altra donna, anche se i sentimenti che prova per Blanca sono tutt’altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorare gli stessi sentimenti fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriverà Domenico Falena, un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dalla affascinante manager Eva Faraldi, che lo considera il suo agente migliore.

Streaming e tv