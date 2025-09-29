Blanca 3: il cast completo della terza stagione. Attori e personaggi

Qual è il cast (attori) completo di Blanca 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction, come Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Non mancheranno però importanti new entry. La regia è di Nicola Abbatangelo. Vediamo insieme i nuovi personaggi.

Nuovi personaggi

Domenico Falena – 40 anni (interpretato da Domenico Diele)

Scarponi da guerra e sguardo di chi è abituato a gestire le emozioni, Domenico Falena non è un uomo ordinario. È un contractor, specializzato nella protezione armata di navi cargo che solcano rotte marittime pericolose. Quando non è operativo in zone di conflitto, fa base a Genova, sede della SSG – Superba Security Group – l’agenzia di sicurezza per cui lavora. Ed è proprio lì, nella città portuale, che Blanca lo incontra durante l’indagine sul primo caso di puntata, perché l’uomo è coinvolto in in prima persona in un mistero che si dipanerà lungo tutta la stagione. Blanca sarà inizialmente diffidente perché i suoi “superpoteri” con lui sembrano non funzionare ma non potrà non restare affascinata da quest’uomo enigmatico, che si rivelerà molto più simile a lei di quanto avesse immaginato. E che inaspettatamente le farà rivalutare le sue certezze.

Eva Faraldi – 35 anni (interpretata da Matilde Gioli)

Genova, con la sua posizione strategica sul Mediterraneo, è da sempre al centro di movimenti commerciali e turistici. È un porto “multi-service” con terminal attrezzati ad accogliere qualsiasi tipo di imbarcazioni e con personale specializzato pronto a sorvegliare le navi che partono alla volta di rotte pericolose. È in questo contesto che opera la Superba Security Group (SSG), un’agenzia che si occupa del reclutamento e della formazione di questi “addetti alla sicurezza” e della protezione armata delle navi cargo. È diretta da Eva Faraldi, affascinante e dal carattere deciso, molto stimata nel settore.

La incontriamo durante l’indagine della prima puntata, quando una traccia porta i nostri sul luogo di lavoro di Domenico Falena, un suo dipendente. Fin da subito, Eva si mostra collaborativa ad aiutarli a risolvere il caso, nonché disponibile a fornire tutte le informazioni utili su Falena. Che per lei non è un semplice subordinato: è il suo agente migliore o forse qualcosa di più?

Cristian Gardi – 50 anni (interpretato da Biagio Forestieri)

Cristian Gardi è un medico brillante che dirige una rinomata clinica privata di Genova, la Clinica San Francesco, specializzata in neonatologia. Ma la sua vocazione è anche nel campo umanitario: da anni collabora come volontario per una Onlus di cooperazione internazionale che gestisce opere di promozione sociale e altre attività, tra cui le adozioni internazionali.

Ed è così che i nostri, mentre indagano sulle tracce di un bambino scomparso in circostanze misteriose, ne verranno a conoscenza. Gardi è un uomo come non se ne trovano, in grado di combinare un’eccellente carriera, un grande rigore professionale e una profonda umanità. Sarà grazie a lui che i nostri riusciranno a fare luce sulla verità del bambino scomparso?

Blanca 3: il cast completo

Dopo l’addio dell’attore Pierpaolo Spollon (Doc – nelle tue mani) che, nel ruolo di Sebastiano, nelle prime due stagioni ha fatto battere il cuore d’amore e di paura alla protagonista, arriva Domenico Diele (Romeo è Giulietta). L’ agente Domenico Falena è uno specialista in sicurezza e protezione di navi cargo che navigano lungo rotte marine pericolose. Bello, ombroso e affascinante quanto basta, potrebbe essere lui il nuovo oggetto del desiderio di Blanca. Matilde Gioli (Doc – nelle tue mani) è Eva Faraldi, una donna di potere a capo dell’agenzia di security.

Una professionista intrepida che aiuterà il commissariato San Teodoro a risolvere un intricato caso e che ha molto a cuore il suo dipendente Falena. Pure troppo. La figura chiave per Blanca, Domenico e Liguori è il medico Cristian Gardi, interpretato da Biagio Forestieri (Una mamma imperfetta). Un neonatologo che da anni è volontario di un’associazione umanitaria specializzata in adozioni internazionali. “La serie inizia con Blanca che affronta il lutto del suo cane guida Linneo”, spiega Giannetta. “Una perdita che rifiuta come qualsiasi forma di aiuto. Ma dovrà ritrovare la sua leggerezza”. Per l’attrice sarà un momento di riflessione per il pubblico: “Quando c’è un momento buio non va rifiutato, ma metabolizzato per poi passare a vita nuova”. Al posto di Linneo – che nella realtà si chiama Fiona – ci sarà ‘Cane 3’ “perché Blanca fa fatica a dargli un nome”. Rispetto a Linneo “ha un carattere differente, ha degli occhi simpaticissimi e molto profondi. Sarà interessante scoprire come cresce ed evolve il rapporto con Blanca: molto spesso, nella realtà, chi perde un cane tende a non riprenderlo più per il forte dolore provato. Per questioni anagrafiche di Linneo, nella seconda stagione era meno centrale nella trama”. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati. Blanca Ferrando: Maria Chiara Giannetta

Michele Liguori: Giuseppe Zeno

Vicequestore Bacigalupo: Enzo Paci

Domenico Falena: Domenico Diele

Nello Carità: Gualtiero Burzi

Nadia Zunino: Michela Cescon

Leone Ferrando: Ugo Dighero

Cristian Gardi: Biagio Forestieri

Veronica Alberici: Chiara Baschetti

Stella Musso: Federica Cacciola

Lucia Ottonello: Sara Ciocca Con la partecipazione di Matilde Gioli

Location e libri

Abbiamo visto il cast (attori) di Blanca 3, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Anche le riprese della terza stagione sono state effettuate a Genova e dintorni: tra i luoghi scelti, Piazza Matteotti, Piazza San Matteo e Piazza delle Fontane Marose, ma anche Camogli (dove la protagonista vive). Gli interni, invece, sono stati girati negli studi di Formello (Roma) di Lux Vide.

La serie, come noto, è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, editi da e/o. La scrittrice ad oggi ha scritto tre libri con protagonista Blanca Ferrando: “Blanca” (2009), “Tre, numero imperfetto” (2012), “Rosso Caldo” (2014), “La danza dei veleni” (2019) e “Blanca e le niñas viejas” (2022). La serie, però, inserisce numerose idee nate dagli sceneggiatori.