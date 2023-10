Blanca 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata, 26 ottobre

Stasera, giovedì 26 ottobre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Blanca 2, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Jan Maria Michelini per i primi tre episodi e Michele Soavi per gli altri tre. Dove vedere Blanca 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Blanca 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca 2 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda giovedì 5 ottobre 2023; la sesta e ultima giovedì 9 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):