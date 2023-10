Blanca 2: quante puntate, durata e quando finisce la seconda stagione

Quante puntate sono previste per Blanca 2, la seconda stagione della serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda giovedì 5 ottobre 2023; la sesta e ultima giovedì 9 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 5 ottobre 2023

Seconda puntata: giovedì 12 ottobre 2023

Terza puntata: giovedì 19 ottobre 2023

Quarta puntata: giovedì 26 ottobre 2023

Quinta puntata: giovedì 2 novembre 2023

Sesta puntata: giovedì 9 novembre 2023

Nella seconda stagione scopriremo nuovi segreti sulla famiglia di Blanca, forse ancora più inaspettati di quelli legati alla morte della sorella, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della protagonista e in quella di chi le sta vicino soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide nuove e difficili, che la renderanno ancora una volta protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro.

Streaming e tv