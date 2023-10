Blanca 2: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 21,25 su Rai 1, a due anni di distanza dalla prima stagione, va in onda Blanca 2, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Jan Maria Michelini per i primi tre episodi e Michele Soavi per gli altri tre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda stagione scopriremo nuovi segreti sulla sua famiglia, forse ancora più inaspettati di quelli legati alla morte della sorella, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della protagonista e in quella di chi le sta vicino soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide nuove e difficili, che la renderanno ancora una volta protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro.

Tornano gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, il padre Leone e l’amica Stella; ritroveremo i colleghi del commissariato, Bacigalupo e soprattutto l’ispettore Liguori: la tensione sentimentale tra lui e la nostra eroina crescerà, soprattutto quando lui farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato; e poi ancora Sebastiano, di cui scopriremo nuovi lati inediti.

Ma arrivano anche personaggi nuovi che costringono Blanca a fare i conti con quella che è la sua storia e a decidere chi vuole essere. Per esempio, nonostante il suo bisogno di assoluta autonomia, dovrà accettare di trovarsi una collaboratrice domestica visto che il nuovo incarico da consulente non le permette di occuparsi delle faccende di casa.

Blanca 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Blanca 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction durante la prima stagione. A Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon ed il resto del cast si aggiunge però qualche volto nuovo. Vediamo insieme tutti gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno: Ispettore Michele Liguori

Pierpaolo Spollon: Sebastiano

Enzo Paci: Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo

Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Federica Cacciola: Stella, migliore amica di Blanca

Ugo Dighero: Leone Ferrando, padre di Blanca

Gualtiero Burzi: l’agente Nello Carità

Michela Cescon: Elena

Stefano Dionisi: Polibomber

Chiara Baschetti: Veronica Alberici

Raffaele Esposito: Paolo Sivori

Carlo Sciaccaluga: Ivan Scarabotti

Location e libri

Ma dove è stata girata (location) Blanca 2? Anche le riprese della seconda stagione (concluse a maggio 2023) sono state effettuate a Genova e dintorni: tra i luoghi scelti, Piazza Matteotti, Piazza San Matteo e Piazza delle Fontane Marose, ma anche Camogli (dove la protagonista vive). Gli interni, invece, sono stati girati negli studi di Formello (Roma) di Lux Vide.

La serie, come noto, è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, editi da e/o. La scrittrice ad oggi ha scritto tre libri con protagonista Blanca Ferrando: “Blanca” (2009), “Tre, numero imperfetto” (2012), “Rosso Caldo” (2014), “La danza dei veleni” (2019) e “Blanca e le niñas viejas” (2022). La serie, però, inserisce numerose idee nate dagli sceneggiatori.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca 2 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda giovedì 5 ottobre 2023; la sesta e ultima giovedì 9 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 5 ottobre 2023

Seconda puntata: giovedì 12 ottobre 2023

Terza puntata: giovedì 19 ottobre 2023

Quarta puntata: giovedì 26 ottobre 2023

Quinta puntata: giovedì 2 novembre 2023

Sesta puntata: giovedì 9 novembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Blanca 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.