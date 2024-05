Gialappa Show 2024: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 6 maggio

Questa sera, lunedì 6 maggio 2024, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata di Gialappa Show 2024, lo show comico con la Gialappa Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, cast, comici, ospiti, conduttrice

Continua la girandola di conduttrici che si avvicendano, settimana dopo settimana, accanto al pilastro Mago Forest. In questa occasione troviamo la brillante conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma che, forte anche della sua partecipazione a “Ballando con le stelle 2022”, si cimenterà con Forest in una singolare e divertente lezione di samba.

Il programma della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, dissacranti commentatori del piccolo schermo, ospita oggi Ghemon che, insieme ad Alessandra Di Toma e i Neri per Caso, si esibiscono, si esibiscono in una trascinante versione di “Walk this way” dei Run DMC e gli Aerosmith. Inoltre, gli spettatori potranno godere delle divertenti imitazioni di personaggi famosi, con Valentina Barbieri nei panni di Ilary Blasi e Rose Villain, e Brenda Lodigiani che darà vita all’affascinante androide Ester Ascione. Gigi & Ross si cimenteranno nuovamente nei panni dei “Gemelli Sianesi”, mentre Gigi si distinguerà anche nell’interpretazione di Mahmood.

Nel cast ritroviamo tutti i comici della passata edizione più alcune new entry, come Maccio Capatonda, con i suoi famosi trailer e altre novità, e Max Giusti, che vestirà i panni di Aurelio De Laurentiis, e chef Alessandro Borghese. Sempre ricchissimo il cast comico, con vecchie conoscenze che si alterneranno a nuovi personaggi, tutti da ridere. Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con la partecipazione straordinaria di Stefano Accorsi nel primo episodio.

Una nuova serie per Ubaldo Pantani, che tornerà con uno spin off di 4 Motel in versione VIP, proporrà la parodia di Paolo Ruffini, e tornerà a vestire i panni di Filippo Bisciglia per una versione Winter di Tentescion Ailand. Brenda Lodigiani riporterà l’androide Ester Ascione, e la parodia della regina del pop Annalisa.

Torneranno Stefano Rapone, sempre impegnato in politica come Vice Sottosegretario, Gigi & Ross con la parodia in tandem del comico Alessandro Siani e altri nuovi personaggi, Fabrizio Casalino nei panni di uno psicanalista, il coach del pensiero positivo Edoardo Ferrario, il taxista Alessandro Bianchi, il barman Alfredo Colina, e Valentina Barbieri che nei panni di Ilary Blasi reinterpreta la docu serie Unica. Alessandro Betti sarà protagonista un’irresistibile parodia di DOC con Brenda Lodigiani, e Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza con l’obiettivo di (de)motivare, e nuovi comizi nei panni di Oklahoma. E direttamente dal Baratro, torneranno i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.

Come sempre non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa Band, che prenderà di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi tormentoni del web. Tornerà anche l’immancabile citofono, vera icona del programma, dove suoneranno ospiti a sorpresa.

