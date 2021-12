Blanca 2 si farà? Le anticipazioni sull’eventuale seconda stagione

Blanca 2 si farà? I tanti fan della serie tv in onda oggi, 21 dicembre 2021, con l’ultima puntata se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: al momento non è stato ufficializzato se ci sarà o meno una seconda stagione. La Rai non si è ancora espressa su quella che sarà la seconda stagione. Tuttavia, visti gli ottimi risultati d’ascolto ottenuti in queste settimane, non si esclude che la fiction possa essere riconfermata nel palinsesto della rete ammiraglia Rai, diventando così uno dei prodotti di punta della programmazione.

Dove è stata girata (location) Blanca? Le riprese della prima stagione sono state effettuate a Genova (l’antico borgo marinaro di Boccadasse, il Porto antico e l’Acquario, la spiaggia di Camogli e il centro storico), Rapallo (GE), Arenzano (GE), Cogoleto (GE), Monte Argentario (GR) e Formello (RM). Blanca (che ha beneficiato della consulenza artistica di Andrea Bocelli) è la prima serie al mondo ad essere girata interamente in olofonia, una tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’orecchio umano, accompagnata da particolari effetti visivi.

Abbiamo visto se Blanca 2 si farà o meno, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda da lunedì 22 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.