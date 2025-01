Blackout 2 – Le verità nascoste: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Blackout 2 – Le verità nascoste? In tutto sono previste quattro puntate, in onda su Rai 1 in prima visione dal 14 gennaio 2025 alle ore 21.30. Il tema della serie è ancora una volta il destino, con la nuova stagione piena di colpi di scena per questo mistery-drama ambientato sulle montagne del Trentino. Una stagione diretta da due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano, che hanno saputo ritrarre la suspence, il capitolare dei sospetti, la tenerezza e il coraggio di tutti i personaggi. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 14 gennaio 2025

Seconda puntata: 21 gennaio 2025

Terza puntata: 28 gennaio 2025

Quarta puntata: 4 febbraio 2025

Durata

Quanto dura (durata) la nuova stagione di Blackout 2 – Le verità nascoste? Appuntamento su Rai 1 dal 14 gennaio 2025 alle ore 21.30. La durata di ogni episodio è di circa due ore. La chiusura è poco dopo le 23.30, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Blackout 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni martedì alle ore 21.30 a partire dal 14 gennaio 2025. Anche in streaming e on demand su Rai Play.