Black Butterfly: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Black Butterfly è un film del 2017 diretto da Brian Goodman, con protagonista Antonio Banderas, in onda stasera, 16 agosto 2020, su Rai 3 dalle 21.25. Un avvincente thriller che terrà gli spettatori incollati allo schermo. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Black Butterfly? Dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Paul (Antonio Banderas) dopo un glorioso passato da scrittore di best seller, finisce per diventare uno sceneggiatore senza ispirazione, prima a Hollywood e ora in una isolata provincia americana. Ormai semi alcolista, ha il blocco dello scrittore e si ritira in montagna in attesa di un’illuminazione per ricominciare a scrivere.

Per sostentarsi è costretto a vendere la sua casa situata nel bosco, ma nessuno sembra interessato a comprarla. Una sera decide di invitare a cena Laura, giovane agente immobiliare. Durante il percorso taglia la strada ad un camionista, che lo insegue fino al ristorante aggredendolo e cercando di litigare con Paul. Jack, un vagabondo seduto al bancone, lo aiuta, avendo la meglio sul camionista.

Il personaggio interpretato da Antonio Banderas, per ripagare Jack dell’aiuto, lo invita a stare a casa sua per la notte. I due vanno molto d’accordo, tanto che Paul lo invita a restare quanto vuole, in cambio di piccole riparazioni. L’ex galeotto entra così prepotentemente nella vita dello scrittore. Paul ha finalmente una storia da raccontare, dentro la quale scavare nel profondo per realizzare il capolavoro che gli ridarà la gloria di un tempo. Il racconto diventa una sorta di ossessione per Jack che inizia a tenere in ostaggio Paul fino al termine del racconto. Nel frattempo fuori da quelle mura, scompare una donna e la polizia inizia le indagini.

Black Butterfly cast

Tanti gli attori che prendono parte al cast del film Black Butterfly, stasera 16 agosto 2020 su Rai 3 dalle 21.25. Su tutti Antonio Banderas nel ruolo di Paul, mentre Jack è interpretato da Jonathan Rhys Meyers. Ecco tutti gli attori e i personaggi interpretati.

Antonio Banderas: Paul Lopez

Jonathan Rhys Meyers: Jack

Piper Perabo: Laura Johnson

Abel Ferrara: Pat

Vincent Riotta: vicesceriffo Carcano

Nathalie Rapti Gomez: Julie

Randall Paul: signor Owen

Katie Mcgovern: Nancy Barrows

Charles Gaines: Michelle Emerson

Nicholas Aaron: ragazzo delle consegne

Trailer

Ecco il trailer del film del 2017 Black Butterfly, diretto da Brian Goodman.

Black Butterfly film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Black Butterfly? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera domenica 16 agosto 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet

Dove vedere Rai 3 in streaming

