Bla bla Baby: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Bla bla Baby, film del 2022 diretto da Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luca è un uomo di quarantacinque anni costretto a lavorare in un asilo nido aziendale insieme alle colleghe Celeste e Doriana, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare.

Bla bla Baby: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bla bla Baby, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Preziosi: Luca

Matilde Gioli: Silvia

Massimo De Lorenzo: Ivano

Maria Di Biase: Celeste

Chiara Noschese: Doriana

Cristiano Caccamo: Mattia De Bortoli

Nicolas Vaporidis: Herbert

Nina Torresi: Simona

Nico Di Rienzo: Mauro

Fabrizio Nardi: Ignazio

Pietro e Leonardo Veronese: Martino

Nathan e Luis Loi: Giangi

Cecilia e Livia Trivella: Bettina

Melissa e Valeria Di Fusco: Loredana

Mattia e Samuele Gennuso: Renatino

Adele Ammendola: sé stessa

Streaming e tv

Dove vedere Bla bla Baby in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 9 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.