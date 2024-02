Chi è BigMama, la rapper in gara al Festival di Sanremo 2024: anni, età, vero nome, carriera, canzoni, vita privata

Chi è BigMama, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Rapper simbolo del body positive, è in gara tra i Big con il brano La rabbia non ti basta. Ma qual è il suo nome, l’età, la carriera, la vita privata e le canzoni? Originaria di Avellino, ha già calcato il palco dell’Ariston lo scorso anno quando fu protagonista insieme a Elodie di una calda versione di “American Woman” nella serata dei duetti.

Classe 2000, il suo vero nome è Marianna Mammone. La giovane cantante ha pubblicato lo scorso 15 aprile il suo primo Ep, dal titolo decisamente coraggioso: “Next Big Thing”. È stata anche tra i cantanti del Concertone del Primo maggio. “Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa!”, ha esclamato in quell’occasione. Mai parlare male di qualcuno, poi magari te lo ritrovi che canta… sul palco del Concertone”, ha detto ironica. BigMama ha raccontato di aver subito episodi di bullismo da piccola. Così la rapper è diventata un simbolo del body positive, il movimento sociale nato per tutelare anche chi non possiede un corpo ‘convenzionale’. Big Mama inoltre si è dichiarata bisessuale.

Già a tredici anni si avvicina al mondo del rap affascinata da forti figure femminili come Missy Elliot, Lisa “Left Eye” Lopes e Lauryn Hill. Il primo brano a essere caricato è “Charlotte”, nel 2016, un pezzo che racconta di una ragazzina autolesionista. Poi Marianna si trasferisce a Milano nel 2019 e nasce anche BigMama. Uno pseudonimo dai molteplici significati: “big” è sicuramente un riferimento al suo essere sovrappeso e una reazione al bullismo di cui è stata vittima da ragazza, ma BigMama in slang significa anche una capa movimento, una donna forte. Si crea così un alter ego artistico che le regala una corazza agli occhi del mondo.

Tra i suoi pezzi “77”, “Lights Off” e “Amsa”. Nel 2020 “Mayday” è il singolo che inaugura il suo percorso all’interno dell’etichetta Pluggers. A produrla c’è Lester Nowhere che cura anche il secondo singolo di BigMama, “Formato XXL”. Nel 2021 RedBull la inserisce nella lista dei talenti da tenere d’occhio definendo il suo flow, le sue rime e la sua energia a livelli senza pari in quella lista. E’ il momento del salto a una major: “Too Much” è il primo singolo in collaborazione con Epic/Sony Music Italia, preludio al brano “Così leggera” e alla partecipazione al disco di Inoki in “Mani”.

Il grande pubblico come detto ha iniziato a conoscere BigMama lo scorso anno, a Sanremo 2023, al fianco di Elodie nella serata delle Cover e al Concertone del Primo Maggio. Ora l’esordio in gara tra i Big a Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta. Sulla sua vita privata non si sa molto, in un’intervista avrebbe dichiarato di essere bisessuale.