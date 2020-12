Biancaneve streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Biancaneve, film del 2012 diretto da Tarsem Singh, con protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean, liberamente ispirato alla fiaba. Ma dove vedere Biancaneve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Biancaneve streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile, dopo la messa in onda in chiaro, rivedere il film grazie alla funzione on demand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Biancaneve, ma qual è la trama? Il Re, rimasto vedovo, si risposa con la Regina Clementianna (definita “la più bella del reame”) per dare alla sua figlia Biancaneve una matrigna, ma quest’ultima, strega esperta di magia nera, lo elimina e ne usurpa il trono. Dopo anni di segregazione, la principessa arriva in città e scopre le terribili condizioni degli abitanti, a cui Clementianna ha proibito persino di danzare e cantare. Biancaneve decide quindi di opporsi alla sua malvagia matrigna e di provare a salvare il suo regno.

