Biancaneve: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Biancaneve, film del 2012 diretto da Tarsem Singh, con protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean, liberamente ispirato alla fiaba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il Re, rimasto vedovo, si risposa con la Regina Clementianna (definita “la più bella del reame”) per dare alla sua figlia Biancaneve una matrigna, ma quest’ultima, strega esperta di magia nera, lo elimina e ne usurpa il trono. La regina Clementianna tassa il popolo oltre ogni limite, con la scusa di proteggerlo da una spaventosa Bestia che infesta le sue terre: in realtà sperpera le entrate del regno in feste e in stravaganti trattamenti di bellezza. Biancaneve cresce segregata nel palazzo: la sua malvagia matrigna teme che il popolo sia ancora devoto alla vera erede al trono e che, con il suo appoggio, possa spodestarla. La regina è inoltre gelosa della bellezza della sua figliastra. A dieci anni dalla scomparsa del Re, Biancaneve compie diciott’anni: il giorno del suo compleanno, la servitù le racconta le condizioni misere in cui versa il suo popolo e la principessa decide di uscire da palazzo per rendersene conto di persona. Lungo la strada incontra il principe Alcott e il suo scudiero Renbock, appena legati e derubati da un gruppo di banditi, i Sette Nani. Biancaneve li libera e, nonostante l’immediata attrazione sorta fra lei e il principe, ciascuno prosegue per la sua strada. La principessa arriva quindi in città e scopre le terribili condizioni degli abitanti, a cui Clementianna ha proibito persino di danzare e cantare. Biancaneve decide di opporsi alla sua malvagia matrigna, la regina Clementianna, e di provare a salvare il suo regno.

Biancaneve: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Biancaneve, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lily Collins: Biancaneve

Julia Roberts: La regina Cattiva / Specchio Magico

Armie Hammer: Principe Andrew Alcott

Nathan Lane: Brighton

Sean Bean: Il re

Mare Winningham: La panettiera Margaret

Michael Lerner: Il barone

Robert Emms: Renbock

Mark Povinelli: Mezzapinta

Danny Woodburn: Grimm

Jordan Prentice: Napoleone

Ronald Lee Clark: Risata

Sebastian Saraceno: Lupo

Martin Klebba: Macellaio

Joe Gnoffo: Mangione

Streaming e tv

Dove vedere Biancaneve in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

