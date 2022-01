Biancaneve e il cacciatore: trama, cast e streaming del film

Stasera, 12 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Biancaneve e il cacciatore, film del 2012 diretto da Rupert Sanders e interpretato da Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e Sam Claflin. Il film segna l’ultima apparizione sugli schermi dell’attore inglese Bob Hoskins prima del ritiro dalle scene a causa della malattia di Parkinson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Biancaneve è la figlia del Re Magnus e della Regina Eleanor; dopo la morte di lei, Magnus si innamora di una donna di nome Ravenna dopo averla salvata dall’Armata Oscura, formata da un gruppo di invincibili guerrieri che da tempo conquistavano e riducevano in schiavitù i regni confinanti. I due si sposano, ma sfortunatamente la regina Ravenna, che in realtà è una strega malvagia a capo dell’Armata Oscura, uccide Magnus durante la prima notte di nozze, dicendogli che gli uomini come lui sfruttano la bellezza delle donne per poi liberarsene. Mentre Ravenna prende controllo del palazzo, il Duca Hammond, il cavaliere più fidato di Magnus, cerca di salvare Biancaneve e di condurla fuori dal palazzo, ma fallisce. Biancaneve viene rinchiusa nella torre del castello, mentre la sua malvagia matrigna, la Regina Ravenna, porta nella sua stanza lo Specchio Magico, che le promette di aiutarla a restare “la più bella del reame”, rubando la giovinezza alle ragazze più belle del regno. Dieci anni dopo, la Regina Ravenna scopre dallo specchio che la sua figliastra Biancaneve è destinata a superarla in bellezza e a spodestarla dal trono: solo stringendo il suo cuore tra le mani potrà raggiungere l’immortalità e regnare per sempre. Così ordina a suo fratello Finn di portarle Biancaneve, ma quest’ultima riesce a fuggire attraverso le fogne del castello e fa perdere ogni sua traccia alle guardie. Senza alcun potere nella Foresta Oscura, Ravenna ordina al Cacciatore Eric, un giovane che era sopravvissuto ad una battuta di caccia nella Foresta Oscura ma che era diventato alcolizzato una volta rimasto vedovo, di guidare Finn e i suoi uomini alla ricerca di Biancaneve. Come ricompensa, la regina Ravenna gli promette che gli riporterà in vita la moglie defunta.

Biancaneve e il cacciatore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Biancaneve e il cacciatore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Biancaneve

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la Regina cattiva

Sam Claflin: Principe William

Vincent Regan: Duca Hammond

Noah Huntley: Re Magnus

Liberty Ross: Regina Eleanor

Ian McShane: Beith

Bob Hoskins: Muir

Johnny Harris: Quert

Toby Jones: Coll

Eddie Marsan: Duir

Ray Winstone: Gort

Nick Frost: Nion

Brian Gleeson: Gus

Lily Cole: Greta

Sam Spruell: Finn, fratello della Regina

Streaming e tv

Dove vedere Biancaneve e il cacciatore in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi, 12 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.