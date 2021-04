Bernadette – Miracolo a Lourdes: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 10 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Bernadette – Miracolo a Lourdes (Je m’appelle Bernadette), film del 2011 diretto da Jean Sagols. Si tratta della storia biografica di Santa Bernadette Soubirous. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nevers, 25 ottobre 1866. La giovane Bernadette è in fin di vita: si è aggravata a causa della tubercolosi. Le suore della Carità del convento di Nevers, dove la ragazza risiede per il noviziato, chiamano il dottor Saint-Cyr. Il rischio imminente di morte convince la madre superiora della Congregazione, sollecitata da suor Maria Teresa, di concedere la professione dei voti in articulo mortis, attraverso il consenso del vescovo della diocesi, monsignor Forcade. Successivamente, fa indispettire tutti quando Bernadette afferma che quella sera non sarebbe morta. Una personalità che la dice lunga su chi fosse davvero la Santa. Otto anni prima (1858). Un signore (il giornalista Jean Prévôt di Parigi), in viaggio sul treno, legge un articolo di giornale che riporta la vicenda di una ragazza alle prese con strane apparizioni celesti, suscitando l’interesse della popolazione. Nel frattempo, Jacomet e Lestrade, il commissario e l’ufficiale del Comune di Lourdes, fanno chiamare Bernadette, la ragazza che ha visto una Signora bellissima all’interno della grotta di Massabielle, da giovedì 11 febbraio, ponendole una serie di domande per stilare una relazione…

Bernadette – Miracolo a Lourdes: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bernadette – Miracolo a Lourdes, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Katia Cuq (come Katia Miran): Bernadette Soubirous

Michel Aumont: abate Dominique Peyramale

Francis Huster: procuratore Vital Dutour

Francis Perrin: commissario Jacomet

Alessandra Martines: Louise Soubirous

Gilles Lemaire: Jean Prévôt

Alian Doutey: dottor Dozous

Nicolas Jouhet: François Soubirous

Éric Laugérias: Deschamps

Rufus: monsignor Forcade

Lisa Masker

Arsène Mosca: Pomian

Ariane Carletti: suor Catherine

Marie Rousseau: madre Alexandrine

Philippe Leroux

André Gago

Sofia Nicholson

Manuel Wiborg

Streaming e tv

Dove vedere Bernadette – Miracolo a Lourdes in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 10 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Sotto copertura: quante puntate, durata e quando finisce Sotto copertura: il cast (attori) completo del film Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quarta puntata (serale)