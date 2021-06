Bentornato Presidente: trama, cast, trailer e streaming film Claudio Bisio, Canale 5

Questa sera, mercoledì 2 giugno 2021, su Canale 5 in prima visione va in onda il film Bentornato Presidente, divertente commedia del 2019 con Claudio Bisio, sequel del fortunato Benvenuto Presidente uscito sette anni prima. Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, viene richiamato a Roma, questa volta per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Bentornato Presidente? Ecco tutte le informazioni sul film.

Trama

Peppino Garibaldi (Claudio Bisio), dopo la sua esperienza al Quirinale, è intento a vivere una vita tranquilla e ritirata in montagna, in compagnia della sua amata Janis (Sarah Felberbaum) e la figlia Guevara (Roberta Volponi). Peppino non potrebbe chiedere di meglio, ama la tranquillità dei monti e la vita lenta e serena in compagnia della famiglia, ma Janis non è dello stesso avviso: affronta con insofferenza la monotonia delle giornate e fa fatica a riconoscere in Peppino l’uomo appassionato e deciso a fare la differenza di cui si è innamorata qualche anno prima.

L’occasione di cambiamento le è offerta quando viene richiamata al Quirinale nel delicato momento di formazione del nuovo governo, per cui Janis decide senza esitazioni di tornare a Roma con Guevara, lasciando l’uomo tra le montagne. Peppino, che pur preferirebbe stare lontano dagli intrighi politici e dalla campagna elettorale, deciso a riconquistare la donna che ama, torna nella Capitale e alcuni personaggi senza scrupoli, ricordando lo scompiglio che portò otto anni prima, quando fu eletto Presidente della Repubblica per errore, tenteranno di sfruttare la sua ingenuità per manovrarlo come un burattino, facendolo eleggere Presidente del Consiglio.

Il nostro improbabile eroe – secondo la trama di Bentornato Presidente – accetta l’incarico per il semplice fatto che questo gli permetterà di stare nuovamente accanto a Janis e, nonostante sia scoraggiato per il rifiuto di lei, infastidita da questa scelta avventata e irresponsabile, tornerà a riscoprirsi il politico appassionato e sincero che vuole davvero cambiare l’Italia, sorprendendo la sua amata e sconvolgendo i piani dei subdoli collaboratori che pensano di avere la situazione in pugno.

Bentornato Presidente: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bentornato Presidente, ma qual è il cast di questo film del 2019 diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi? Protagonista è ovviamente Claudio Bisio nei panni di Giuseppe Garibaldi, detto Peppino. Nel cast anche Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Ivano Marescotti, Antonio Petrocelli, Roberta Volponi, Guglielmo Poggi e molti altri. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Claudio Bisio: Giuseppe “Peppino” Garibaldi

Sarah Felberbaum: Janis Clementi

Pietro Sermonti: Ivan Ferro

Paolo Calabresi: Teodoro Guerriero

Antonio Milo: Antonio Cucciolina

Marta Gastini: segretaria di Teodoro

Guglielmo Poggi: Danilo Stella

Marco Ripoldi: Vincenzo Maceria

Massimo Popolizio: ex politico

Cesare Bocci: ex politico

Fabio Morici: moderatore

Ivano Marescotti: Giuseppe Ranieri

Antonio Petrocelli: Leone Petrocelli

Iago García: Javier Ramona

Gigio Morra: Spugna

Maria Chiara Giannetta: agente De Nicola

Trailer

Questo il cast di Bentornato Presidente, vediamo ora il trailer ufficiale del film in onda questa sera, 2 giugno 2021 (Festa della Repubblica) in prima visione su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il film Bentornato Presidente? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 2 giugno 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Infinity, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Infinity, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming